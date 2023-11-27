مركز دولي: (إسرائيل) ارتكبت إبادة جماعية في غزة

أعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، أنه سيقدم إلى الشرطة البريطانية أدلة تثبت ارتكاب "إسرائيل" جرائم في غزة. مشيرًا إلى أنه "جمع أدلة بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في القطاع".

وقال المركز الدولي في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إنه" سيقدم شهادات وأدلة تثبت استهداف قوات إسرائيلية مدنيين فلسطينيين في بيوتهم وقتل عائلات فلسطينية بأكملها".

وأضاف أن (إسرائيل) استهدفت "أناسًا لا علاقة لهم إطلاقا" بحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وكشف المركز عن إنشاء "وحدة تحقيقات" خاصة بجرائم حرب محتملة في غزة "ستعمل بتنسيق مع وحدة تحقيقات الحرب التابعة لشرطة لندن من خلال تزويدها بالأدلة".

كما دعا المركز الدولي جنود الاحتلال الإسرائيلي لتزويد المركز بالأوامر التي تلقوها من قادتهم، لأغراض التحقيق.

المصدر / فلسطين أون لاين