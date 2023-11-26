الاحتلال يعتقل منفذ عملية حوارة المطارد القسامي "بني فضل"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منفذ عملية حوارة التي وقعت في أغسطس/ اب الماضي البطل القسامي أسامة بني فضل منفذ عملية حوارة التي قتل فيها إسرائيليين قبل 3 أشهر.

وأفادت مصادر محلية أن بني فضل اعتقل مصابا من مركبة الإسعاف خلال عدوانه الواسع على مخيم جنين الليلة الماضية وفجر اليوم، فيما نشر جيش الاحتلال صورة تظهر فيها بندقية وراية لحركة حماس وجدها مع بني فضل، بالإضافة لبطاقته الشخصية.

وأكدت مصادر محلية في جنين أن بني فضل أصيب بجراح نتيجة قصف الاحتلال لأحد المنازل في مخيم جنين بصواريخ الطائرات المسيّرة، وتم اعتقاله بعد اعتراض سيارة الإسعاف التي أقلّته إلى المستشفى.

استشهاد مقاوم

واستشهد مقاوم وأصيب 7 مواطنين اخرين بقصف من مسيّرات الاحتلال استهدف عدة مواقع في مخيم جنين فجر اليوم.

ويتهم جيش الاحتلال، الشاب بني فضل بتنفيذ عملية إطلاق نار من مسافة صفر، في ورشة لغسيل وصيانة المركبات في بلدة حوارة جنوب نابلس يوم 19 أغسطس/ آب الماضي؛ وأدت لمقتل مستوطنين إسرائيليين.

ومنذ ذلك الحين، اقتحم جيش الاحتلال منزل عائلته في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس أكثر من 6 مرات بحجة البحث عنه، وعاث فيه خرابا، واعتقل والده وشقيقه مرتين وحقق معهما.

كما أخذ الاحتلال قياسات منزل والده، الواقع في مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق، وأحدثوا ثقوبًا في الجدران، تمهديًا لهدمه في وقتٍ لاحق.

وارتقى 5 شهداء في العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين بالإضافة لـ 15 إصابة بجراح متفاوتة، برصاص وصواريخ جيش الاحتلال.

وشهداء مدينة ومخيم جنين، وفق مصادر محلية وطبية، هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عامًا)، وأحمد أبو الهيجا (20 عامًا)، ومحمد محمود فريحات (27 عامًا)، محمود أبو الهيجا، والمقاوم أسعد علي الدمج.

وتصدى المقاومون في جنين ومخيمها ومحيطهما لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة ومخيمها، وأكدت فصائل مقاومة في جنين أنه وضمن معركة طوفان الأقصى، فإن مقاوميها يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط مخيم جنين.

اعتقالات في الضفة

واعتقلت قوات الاحتلال العشرات من الفلسطينيين، خلال اقتحامات ومداهمات طالت عشرات المنازل التي تم تفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، مدينة البيرة وداهمت العديد من المنازل وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في بلدة فصايل شمال أريحا، واحتجزت رجلا وامرأة لعدة ساعات.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن قوات الاحتلال احتجزت رجلا وامرأة لعدة ساعات قبل الإفراج عنهما، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين في البلدة وفتشتها.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة فلسطينية شمالي مدينة الخليل، وأصابت من بداخلها بجراح متفاوتة.

وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين إثنين أصيبا بعد إطلاق جيش الاحتلال النار باتجاه سيارة على حاجز عسكري قرب منطقة رأس الجورة.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري المقام على مدخل "رأس الجورة" النار على مركبة كانت تسافر على الطريق الالتفافي "35"، ما أدى إلى إصابة شابين كانا يستقلانها بالرصاص الحي.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشابين المصابين، قبل أن تقوم باعتقالهما ونقلهما إلى جهة مجهولة، وهما مصابين، دون معرفة حالتهما الصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين