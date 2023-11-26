وزير خارجية الاحتلال يهاجم رئيس وزراء إيرلندا بسبب تغريدة

هاجم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادنكار بعد أن وصف إسرائيلية تحمل جنسية إيرلندية بأنها كانت "مفقودة" ولم يقل "مخطوفة" في قطاع غزة.

وكتب رئيس الوزراء الإيرلندي، في تغريدة عبر منصة "إكس" الأحد: "هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، حيث تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا".

وإيميلي تبلغ من العمر 9 سنوات وكانت من بين الأسرى الإسرائيليين في غزة، وشملتها الدفعة الثانية من عملية التبادل أمس السبت.

غضب كوهين

وأغضبت التغريدة كوهين، فرد بتغريدة قائلا: "السيد رئيس الوزراء، يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع!".

وأضاف: "لم تكن إيميلي هاند مفقودة".

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسرت حركة "حماس" نحو 239 إسرائيليا بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مبادلتهم مع دولة الاحتلال التي تحتجز في سجونها أكثر من 7 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

انتقادات حادة

وفي مناسبات عديدة، وجّه مسؤولون إيرلنديون انتقادات حادة لممارسات (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين