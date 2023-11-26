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إضراب شامل في جنين حدادا على أرواح الشهداء

26 نوفمبر 2023 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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إضراب شامل في جنين

بدء أهالي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية إضرابا شاملا اليوم الأحد حدادا على أرواح الشهداء البالغ عددهم 5 خلال تصعيد قوات الاحتلال اقتحاماتها للمدينة ومخيمها منذ أمس السبت وحتى فجر اليوم الأحد.

ستشهد الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد 7 مواطنين فلسطينيين؛ بينهم طفل في مدن متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وأصيب أكثر من 25 آخرين، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

5 شهداء و15 إصابة

ومنذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين إلى 5 شهداء بالإضافة لـ 15 إصابة بجراح متفاوتة، برصاص وصواريخ جيش الاحتلال.

وشهداء مدينة ومخيم جنين، وفق مصادر محلية وطبية، هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عامًا)، وأحمد أبو الهيجا (20 عامًا)، ومحمد محمود فريحات (27 عامًا)، محمود أبو الهيجا، والمقاوم أسعد علي الدمج.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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