يديعوت: الدفعة الثالثة من التبادل تشمل الإفراج عن أميركيين

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- إنه يتوقع أن تشمل المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى اليوم الإفراج عن أميركيين.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تسلمها قائمة بأسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم من قطاع غزة في وقت لاحق اليوم الأحد.

أسماء المحتجزين

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تصريح مكتوب: "وصلتنا قائمة بأسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم (الأحد)، حسب الموعد المحدد، ويقوم مسؤولو الأمن بفحص القائمة".

وأضاف أنه "تم تسليم المعلومات إلى عائلات المحتجزين".

المصدر / فلسطين أون لاين