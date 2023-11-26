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الاحتلال يتسلم قائمة بأسماء أسرى سيتم إطلاق سراحهم من غزة اليوم

26 نوفمبر 2023 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تسلمها قائمة بأسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم من قطاع غزة في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تصريح مكتوب: "وصلتنا قائمة بأسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم (الأحد)، حسب الموعد المحدد، ويقوم مسؤولو الأمن بفحص القائمة".

وأضاف أنه "تم تسليم المعلومات إلى عائلات المحتجزين".

13 اسما

وبينما لم يحدد مكتب نتنياهو عدد الأسرى الإسرائيليين الذين ستشملهم الدفعة الثالثة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلت عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله إن "القائمة تضمنت 13 اسما".

وتابعت الصحيفة أن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود أكثر من 200 أسير إسرائيلي في غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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