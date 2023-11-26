الاحتلال يفرج عن 39 معتقلا بينهم 6 سيدات و33 طفلا

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس، عن 39 معتقلا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من "صفقة التبادل".

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عدد من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى بلدية البيرة، في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 5 وطفل، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في ساحة بلدية البيرة، مرددين الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الافراج عن كافة المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

منع المهنئين

وفي القدس، منعت قوات الاحتلال أهالي المعتقلات من الاحتفال، أو استقبال المهنئين في المنزل، وعرقلة وصول المعتقلة المفرج عنها إسراء الجعابيص لعدة ساعات.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أسماء الدفعة الأولى من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين يتم الإفراج عنهم اليوم، وعددهم 33: كالآتي:

1. إسراء رياض جميل جعابيص/ القدس: محكومة بالسجن لمدة (11 عاما)، معتقلة منذ عام 2015، وهي من أخطر الحالات المرضية بين الأسيرات.

2. فدوى نزيه كامل حمادة/ القدس: محكومة بالسّجن لمدة (10 سنوات)، معتقلة منذ عام 2017.

3. عايشة يوسف عبد الله افغاني/ القدس: محكومة بالسجن لمدة (13 عاما)، معتقلة منذ عام 2016.

4. نورهان إبراهيم خضر عواد/ القدس: محكومة بالسجن لمدة (10 سنوات)، منذ عام 2015.

5. شروق صالح إبراهيم دويات/ القدس: محكومة بالسجن لمدة (16 عاما)، معتقلة منذ عام 2015.

6. ميسون موسى محمود موسى/ بيت لحم: محكومة بالسجن لمدة (15 عاما)، معتقلة منذ عام 2015.

7. أنور صافي احمد عطا/ رام الله

8. رجا اسعد رجا ابو قياص/ جنين

9. عمر محمد عبد الرحيم شويكي/ القدس

10. حمادة سائد مصطفى ابو سمرة/ جنين

11. إبراهيم وليد إبراهيم تعامرة/ بيت لحم

12. محمد ياسين تيسير صباح/ بيت لحم

13. احمد علي محمد الصباح/ بيت لحم

14. إبراهيم سمير إبراهيم صباح/ بيت لحم

15. مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا/ رام الله

16. احمد وليد محمد خشان/ جنين

17. شاكر علي شاكر سالم بلوط/ الخليل

18. وائل بلال شاكر مشة/ نابلس

19. طارق زياد عبد الرحيم داود/ قلقيلية

20. عبد الرحمن محمد صالح حوراني/ قلقيلية

21. مروح ياسر راتب خريمية/ جنين

22. عبد الهادي عصام محمد كميل/ جنين

23. صدام أمجد ماجد طقاطقة/ بيت لحم

24. جهاد توفيق جهاد يوسف/ رام الله

25. محمد ايمن عبد الرحمن عريسي/ نابلس

26. مصطفى مازن حسين شحادة / رام الله

27. عز الدين عنان حسن سوداني/ نابلس

28. شادي محمد ديب ابو عادي/ رام الله

29. ياسين عمر عزات حنفيه/ اريحا

30. يوسف محمود سالم سبتين/ الخليل

31. محمد طارق سليم حواشين/ جنين

32. عبد الكريم انور ظاهر السعدي/ جنين

33. صامد خالد محمود ابو خلف/ نابلس

34. احمد غريب احمد خليل/ رام الله

35. وسام مروان عبد السلام تميمي/ رام الله

36. محمد نصر فوزي سوالمه/ نابلس

37. يزن جبر عبد الجبار الحسنات/ بيت لحم

38. محمد نزار نمر ابو عون/ جنين

39. قسم خالد محمد مصاروة/ جنين

ويوم أمس الجمعة، أفرجت سلطات الاحتلال عن 39 معتقلا، وهم 24 امرأة و15 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة.

ويأتي إطلاق سراح المعتقلين ضمن "الهدنة الإنسانية"، التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود؟

المصدر / فلسطين أون لاين