حماس تثمّن المواقف البلجيكية والإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، ما وصفتها بـ "المواقف الواضحة والجريئة" لرئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اللذان أكدا رفضهما لعمليات القتل والمجازر التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقالت حركة "حماس" في بيان صحفي، اليوم السبت، إنها "تثمن المواقف الواضحة والجريئة لرئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الذي أكّد رفضه تدمير غزة وقتل المدنيين، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي أدان القتل العشوائي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، وأشار إلى إمكانية اتخاذ بلاده قراراً فردياً بالاعتراف بدولة فلسطينية، إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة".

ودعت "حماس"، دول العالم كافة، إلى الانحياز لعدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما دعت الحركة في بيانها، لـ "دعم هذه المواقف الجريئة، وتصعيدها ضد الاحتلال، لوقف عدوانه وحرب الإبادة الجماعية التي يشنّها على شعبنا الفلسطيني، ولمحاسبة قادته على جرائمهم بحق الأطفال والمدنيين العزّل".

وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، قد أكد على ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده سانشيز مع نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو خلال زيارة لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين