فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الشعبية: صمود المقاومة شَكّل ضربة قاسية للاحتلال وأجبره على القبول بالهدنة

استشهاد طبيب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين

وزير خارجية فنزويلا مهاجما نتنياهو: تطهير عرقي في غزة ونجلك يترفه بميامي

بايدن يتحدث عن احتمال تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

جيش الاحتلال يعلن إسقاط صاروخ أطلق من لبنان

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية بأنحاء مختلفة من الضفة

عودة 134 عالقًا فلسطينيًّا إلى غزة بأول أيام الهدنة

لازاريني: كلما طال أمد الحرب بغزة ابتعدنا عن الحل السياسي

أسيرات محررات: شكرا حماس على تحريرنا من سجون الاحتلال

مرصد حقوقي: أكثر من 20 الف شهيد بينهم 8176 طفلا في قطاع غزة

الشعبية: صمود المقاومة شَكّل ضربة قاسية للاحتلال وأجبره على القبول بالهدنة

25 نوفمبر 2023 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
...
الشعبية: صمود المقاومة شَكّل ضربة قاسية للاحتلال وأجبره على القبول بالهدنة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الاحتلال الإسرائيلي رضخ لشروط المقاومة بقبوله الهدنة المؤقتة بعد فشله في استعادة أسراه بالقوة العسكرية ورغم التدمير الهائل في البنية التحتية وارتكاب المجازر الوحشية وحرب الإبادة بحق شعبنا، مشددةً على أن نجاح المقاومة بفضل قوة ضرباتها وصمودها وتصديها للقوات المتوغلة، وإدارتها المعركة على الأرض باقتدارٍ عال، شَكّل ضربة قاسية لهذا العدو المتغطرس أجبره على القبول بالهدنة.

وشددت الشعبية في بيان اليوم السبت، على أن الهدنة المؤقتة ليست بديلاً عن الوقف النهائي للعدوان ولحرب الإبادة أو مخططات التهجير، والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات بما فيها تجدد العدوان على القطاع، وتعتبرها فرصة جديدة لتكبيد الاحتلال المزيد من الخسائر، ولديها الكثير من أوراق القوة لديها لفرض المزيد من شروطها من أجل وقف العدوان بشكلٍ نهائي، وتحرير جميع الأسيرات والأسرى، وكسر الحصار المفروض على شعبنا.

وجددت الشعبية في بيانها موقفها بضرورة وجود موقف فلسطيني موحد لإبطال وإسقاط أهداف العدوان ووقف حرب الإبادة ضد شعبنا، يعكس وحدة شعبنا، وهو ما يوجب تشكيل قيادة طوارئ وطنية لإدارة معركة التصدي للعدوان ميدانياً وسياسياً.

وطالبت بتشكيل لجان طوارئ محلية وشعبية للاستجابة لاحتياجات ونداءات أهلنا في قطاع غزة واعتبارها واجباً وطنياً وإنسانياً يجب أن تنهض به كل التشكيلات والمؤسسات والقوى في كل مواقع الوجود الفلسطيني.

ودعت الشعبية لتصعيد الحراك العربي الشعبي ضد حرب الإبادة ورفضاً لاستمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وانتفاضاً في وجه قوى العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة النضال من أجل كسر الحصار بكل أشكاله ومستوياته على شعبنا في غزة بما يضمن تدفق المساعدات لكل مناطق القطاع وإدخال الفرق الطبية ومعدات الإنقاذ بشكل فوري للقطاع.

كما دعت البرلمانيين والنقابيين من الدول العربية ومن كل القوى المؤمنة بالعدالة والحرية للوصول إلى قطاع غزة بشكل عاجل بكل السبل المتاحة والاعتصام فيه تضامناً مع شعبنا في وجه حرب الإبادة وعملاً على وقف المجازر المستمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الضغط الشعبي #صمود مقدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة