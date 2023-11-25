وزير خارجية فنزويلا مهاجما نتنياهو: تطهير عرقي في غزة ونجلك يترفه بميامي

هاجم وزير خارجية فنزويلا إيفان جيل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو، واتهمه بارتكاب تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال الوزير الفنزويلي عبر حسابه على منصة إكس إنه بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بالتدمير والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في غزة فإن نجل نتنياهو يقضي عطلة ممتعة في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية.

ونشر الوزير الفنزويلي صورة قيل إنها ليائير نتنياهو أثناء قضائه عطلة في ميامي.

وأضاف "هكذا هي الأوليغارشية في جميع أنحاء العالم".

وتابع يقول إن "القادة الصهاينة دمى واشنطن يدعون إلى التدخل العسكري، ويطالبون بالحصار الاقتصادي أو يدعون إلى الحرب ضد العزّل، ويرسلون الشباب لقتل شباب آخرين".

وشدد وزير الخارجية الفنزويلي على أن نتنياهو ووزراءه ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وقال إن "التاريخ لن ينسى أبدا من كان المسؤول والمتواطئ في قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال، ويجب على العالم أن يتحرك ضد هؤلاء المرتزقة".

وبينما كان العدوان الإسرائيلي مستمرا على غزة قيل إن يائير نجل نتنياهو كان يقضي عطلة في ميامي.

وكانت زعيمة حزب العمل المعارض ميراف ميخائيلي قالت أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنه "بينما يخوص أبناؤنا القتال في قطاع غزة يقوم ابنه (يائير) بتمارين البطن في ميامي، ويجلس نتنياهو متجهما في مكتبه مع السيجار والشمبانيا، ويحمّل قادة الجيش مسؤولية الكارثة".

المصدر / وكالات