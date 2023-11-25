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بايدن يتحدث عن احتمال تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

25 نوفمبر 2023 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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الرئيس الأميركي جو بايدن

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، عن أن هناك احتمالا لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين (إسرائيل) وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بولاية ماساتشوستس الأميركية، بحسب بيان للبيت الأبيض، اليوم السبت.

واعتبر بايدن أن إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الذين أسرتهم خلال هجومها على (إسرائيل) "ليس سوى بداية"، مؤكدا وجود "فرص حقيقية" لتمديد هدنة الأيام الـ4 في غزة.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الوقت قد حان للعمل على "تجديد" حلّ الدولتين لإرساء "سلام" بين (إسرائيل) والفلسطينيين.

وأمس الجمعة، أفرجت حماس عن 13 أسيرًا إسرائيلياً، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من الأسرى في سجونها، في اليوم الأول لاتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية الى القطاع بعد أسابيع من العدوان على قطاع غزة.

والمفرج عنهم من الاحتلال الإسرائيلي ومن غزة هم نساء وأطفال.

كما أطلقت حماس سراح 10 تايلنديين وفلبيني واحد، في خطوة أكد مصدر قريب من الحركة أنها "بادرة" لم تكن مشمولة في الاتفاق الأساسي.

المصدر / وكالات
#غزة #محادثات بين واشنطن و"طالبان" #عمل انساني

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