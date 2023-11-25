جيش الاحتلال يعلن إسقاط صاروخ أطلق من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، أنه أسقط صاروخا أطلق من لبنان، على طائرة إسرائيلية من دون طيار.

وقال الجيش في بيان له، إنه تم إسقاط صاروخ أرض-جو أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة من دون طيار (مسيّرة) تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن المسيّرة لم تتضرر وواصلت مهمتها، مشيرا إلى أن الصاروخ لم يعبر الحدود ولم يتم تفعيل أي تحذيرات، وفق البيان.

وخلال الحادث، أطلق جيش الاحتلال صاروخا اعتراضيا، بينما هاجمت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية البنية التحتية لمقاتلي حزب الله اللبناني.

ويتواصل التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مع بزوغ فجر اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ، صباح أمس الجمعة، والمحددة مبدئيا بـ4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

يشار إلى أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

المصدر / الأناضول