حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية بأنحاء مختلفة من الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها الليلة الماضية وفجر اليوم السبت في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر شرقي نابلس ومخيم عقبة جبر جنوبي أريحا وبلدة الظاهرية جنوبي الخليل ومنطقة جبل الطويل شرقي مدينة البرية.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال عبثت بمحتويات المنازل التي داهمتها واعتقلت عددا من المواطنين.

ونشر نشطاء فلسطينيين اليوم، مشاهد فيديو على منصة تليغرام تظهر اعتقال قوات الاحتلال شابا في مخيم عسكر، كما تسمع فيها أصوات تفجير عبوات ناسفة.

كما أظهرت تسجيلات مصورة بثتها منصات محلية فلسطينية اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية مخيم عقبة جبر فجر اليوم السبت وتنفيذها حملة تفتيش في منزل أحد الأهالي.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس قال إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا لآخر إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل و78 أسيرة ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

المصدر / فلسطين أون لاين