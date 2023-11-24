إتمام المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال

أعلنت قطر مساء الجمعة، إتمام المرحلة الأولى من صفقة تبادل أسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ بنود اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان صحفي إن سلطات الاحتلال أطلقت سراح 39 أسيرا من الأطفال والنساء والفلسطينيين المحتجزين في سجون سجن عوفر الإسرائيلي.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت أنها سلمت 24 أسيرًا منهم 13 إسرائيليًّا 11 من العمال التايلاندنيين وفلبيني للصليب الأحمر الدولي في غزة تمهيدًا لنقلهم إلى معبر رفح البري مع مصر.

وقبل ذلك، أفادت قناة ((القاهرة الإخبارية)) المصرية بوصول 13 أسيرا إسرائيليا إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى (إسرائيل).

وأشارت إلى أنه فور تسلم المحتجزين خضعوا للفحص الطبي.

وأوضحت القناة أن المحتجزين الذين تسلمتهم السلطات المصرية هم 24 محتجزا بينهم 13 إسرائيليا، بالإضافة إلى نحو 10 محتجزين من تايلاند وفلبيني واحد، خارج صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم بوساطة قطرية مصرية ويتضمن الإفراج عن 50 اأسيرًا من النساء والأطفال المحتجزين في غزة مقابل 150 امرأة وطفلا فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية على دفعات خلال أربعة أيام.

في هذه الأثناء، تسلم جهاز (الشباك) الإسرائيلي المجموعة الأولى من الأسرى بعد نقلهم من معبر رفح المصري إلى معبر كرم أبو سالم الواقع عند مثل الحدود بين الأطراف الثلاثة، بينما أعلنت إدارة سجون الاحتلال بدء عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تنفيذا لاتفاق التهدئة.

المصدر / فلسطين أون لاين