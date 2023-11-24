تشييع جثمان قيادي في "كتائب القسام" في "مخيم الرشيدية" جنوب لبنان

شيّع الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم الجمعة، جثمان القائد في "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في لبنان، خليل حامد خراز (أبو خالد)، في مخيم (الرشيدية) للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوب لبنان، الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني، يوم الثلاثاء الماضي."

وانطلق موكب التشييع من مدخل مخيم "الرشيدية" باتجاه منزل ذوي الشهيد، قبل أن يصلى عليه ويوارى جثمانه في مقبرة المخيم الجديدة.

وشارك في التشييع، العشرات من الوجهاء، إلى جانب قيادات فلسطينية ولبنانية من جميع المخيمات والتجمّعات الفلسطينية على امتداد الأراضي اللبنانية.

ورفع المشاركون في جنازة التشييع، رايات حركة "حماس" و"كتائب القسام"، وصدحوا بشعارات مؤيدة للمقاومة وللطريق الذي رووه الشهداء بدمائهم الطاهرة.

وكانت "حماس" في لبنان، قد نعت القيادي في الحركة خليل خرّاز، الذي استشهد مع أربعة آخرين باستهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة مدنية على طريق فرعي بين منطقتي الشعيتية والقليلية قضاء صور جنوب لبنان.

وذكرت مواقع إخبارية لبنانية أنّ الشهداء الأربعة الآخرين هم أبو بكر عوض، وخلدون ميناوي، من سكان مدينة طرابلس شمال لبنان، إلى جانب إثنان تركيان.

ويذكر أن الشهيد "خراز" عمل في "دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج وكانت له بصمته الجهادية في الميدان وكان شهيدنا شجاعا مقداما، نذر نفسه في سبيل الله، حاضراً في كافة ميادين الجهاد على مدى عدة عقود"، وفق ما أشار إليه البيان الصادر عن "كتائب القسام".

المصدر / وكالات