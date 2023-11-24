"الأورومتوسطي": الصحة العالمية ربما سهلت اختطاف أطباء بغزة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق فوري وشامل في اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي موظفين طبيين فلسطينيين خلال إخلائهم من مجمع الشفاء الطبي إلى جنوب قطاع غزة بتنسيق تولته منظمة الصحة العالمية.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم، عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن منظمة الصحة العالمية ربما تكون قد سهلت، عن غير قصد أو عن علم، اختطاف الجيش الإسرائيلي لهؤلاء المسئولين الطبيين.

ولفت المرصد إلى أن منظمة الصحة العالمية تولت، أمس الخميس، الإشراف على التنسيق من أجل إجلاء آمن للموظفين والمرضى إلى جنوب قطاع غزة، ووعدت بضمان سلامتهم، غير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت القافلة واعتقلت عددا منهم.

وبحسب ما ورد، فإن من بين المعتقلين مدير مجمع الشفاء الطبيب محمد أبو سلمية وذلك بعد أن تم إيقاف قافلة المرضى والطواقم الطبية لأكثر من 7 ساعات، وتعرضهم للاستجواب وإساءة المعاملة.

وقبل ذلك بيوم، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومرافقًا لأحد المصابين، أثناء نقلهم في قافلة تولت التنسيق لها كذلك منظمة الصحة العالمية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي تعقيب على ما جرى من اعتقالات لمن تولت التنسيق لهم من الموظفين الطبيين.

كما لم تُدِن المنظمة انتهاك جيش الاحتلال الإسرائيلي للحماية الخاصة التي تتمتع بها المستشفيات والعاملين الطبيين بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قدرة المرضى والطاقم الطبي على الإخلاء بأمان.

المصدر / فلسطين أون لاين