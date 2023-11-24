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إجلاء 70 جريحا ومريضا من المستشفى "المعمداني"

24 نوفمبر 2023 . الساعة 17:55 بتوقيت القدس
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إجلاء 70 جريحا ومريضا من المستشفى "المعمداني"

قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، إنه جرى اليوم الجمعة، إجلاء 70 جريحا ومريضا وعددا من الطواقم الطبية ومرافقي الجرحى من المستشفى الأهلي المعمداني.

وقالت الجمعية في بيان صحفي، إن مركبات إسعاف الهلال الأحمر، برفقة منظمة الأمم المتحدة، انطلقت من أمام المستشفى باتجاه جنوب قطاع.

وكان قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الواقع في "حي الزيتون" بمدينة غزة بالصواريخ.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #مريم الجعجع

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