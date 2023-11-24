شهيدان في أريحا وطولكرم برصاص قوات الاحتلال

استشهد فلسطينيان أحدهما بمخيم "عقبة جبر" بأريحا شرقي الضفة الغربية والآخر في طولكرم برصاص قوات الاحتلال اليوم الجمعة.

وأبلغت الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، وزارة الصحة، باستشهاد الشاب محمد الحناوي (22 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها صباح اليوم خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال داهمت فيلا قيد الإنشاء كان يتواجد فيها المطارد الحناوي وأصابته بجروح قبل اعتقاله.

وأفادت، بأن وحدات خاصة إسرائيلية، ترافقها قوات الاحتلال، أطلقت النار على الشاب محمد ناصر حناوي عقب اقتحامها المخيم، ما أدى لاستشهاده.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال استولت على مركبة أثناء انسحابها من المخيم.

في غضون ذلك أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب عامر نزار خير الله (27 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة في 17 من الشهر الجاري بمخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وكان الشهيد خير الله، أصيب بقصف طائرة مسيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم، وتم نقله الى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله لخطوره حالته، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.

المصدر / وكالات