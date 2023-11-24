فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء الطبي في غزة

إصابات بين الفلسطينيين في محيط سجن "عوفر" الإسرائيلي

شهيدان في أريحا وطولكرم برصاص قوات الاحتلال

تعرف على أسماء الأسيرات والأسرى الأطفال المفرج عنهم

هنية: رهانات العدو ومخططاته فشلت في غزة

الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة في غور الأردن

دعوات لأداء صلاة الجمعة في "الأقصى" تحديًا لتضييقات الاحتلال

العفو الدولية: تصدر حزب متطرف لانتخابات هولندا "خسارة لحقوق الإنسان"

الاحتلال يواصل حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة المحتلة

وزير الأوقاف الأردني يُعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين

شهيدان في أريحا وطولكرم برصاص قوات الاحتلال

24 نوفمبر 2023 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
...
شهيدان في أريحا وطولكرم برصاص قوات الاحتلال

استشهد فلسطينيان أحدهما بمخيم "عقبة جبر" بأريحا شرقي الضفة الغربية والآخر في طولكرم برصاص قوات الاحتلال اليوم الجمعة.

وأبلغت الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، وزارة الصحة، باستشهاد الشاب محمد الحناوي (22 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها صباح اليوم خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال داهمت فيلا قيد الإنشاء كان يتواجد فيها المطارد الحناوي وأصابته بجروح قبل اعتقاله.

وأفادت، بأن وحدات خاصة إسرائيلية، ترافقها قوات الاحتلال، أطلقت النار على الشاب محمد ناصر حناوي عقب اقتحامها المخيم، ما أدى لاستشهاده.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال استولت على مركبة أثناء انسحابها من المخيم.

في غضون ذلك أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب عامر نزار خير الله (27 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة في 17 من الشهر الجاري بمخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وكان الشهيد خير الله، أصيب بقصف طائرة مسيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم، وتم نقله الى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله لخطوره حالته، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.

المصدر / وكالات
#غزة #حادث اريحا #عملية طولكرم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة