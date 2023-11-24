تعرف على أسماء الأسيرات والأسرى الأطفال المفرج عنهم  

وجهت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى الشعب الفلسطيني، وإلى مقاومته المنصورة والمؤيدة بكل معاني الفخر، بالتحية والاعتزاز على "إجبارها العدو الصهيوني بصمودها وتصديها البطولي وفعلها العظيم في ميدان المعركة، على صفقة تبادل جزئية، يُفرج بموجبها عن أسيراتنا الماجدات وأسرانا الأطفال من سجون الاحتلال".

وأكدت الحركة في تصريح صحفي أصدره مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة (حماس) زاهر جبارين بأن "انجاز اتفاق الهدنة الإنسانية، لم يكن ليتحقق لولا صمود شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة، وإفشاله مؤامرة التهجير، ولولا بطولة المقاومة التي أجبرت النازيين الجدد على النزول عند شروطها".

وأعلن جبارين عن أسماء دفعة اليوم الأول من الأسرى والأسيرات المنوي الإفراج عنهم خلال ساعات اليوم الجمعة، وهي كالتالي:

1- يوسف محمد مصطفى عطا - رام الله

2- قصي هاني علي احمد - بيت لحم

3- جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية

4- محمد احمد سليمان ابو رجب - الخليل

5- أحمد نعمان احمد ابو نعيم - رام الله

6- براء بلال محمود ربعي - الخليل

7- أبان اياد محمد سعيد حماد - قلقيلية

8- معتز حاتم موسى ابو عرام - الخليل

9- اياد عبد القادر محمد خطيب - القدس - حزما

10- ليث خليل عثمان عثمان - رام الله

11- محمد محمود أيوب دار درويش - رام الله

12- جمال خليل جمال براهمة - أريحا

13- جمال يوسف جمال أبو حمدان - نابلس

14- محمد أنيس سليم ترابي - نابلس

15- عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق - القدس

16- روان نافز محمد ابو مطر رام الله

17- مرح جودت موسى بكير - القدس

18- ملك محمد يوسف سليمان - القدس

19- أماني خالد نعمان حشيم - القدس

20- نهايه خضر حسين صوان - القدس

21- فيروز فايز محمود البو - القدس

22- تحرير عدنان محمد أبو سرية - نابلس

23- فلسطين فريد عبد اللطيف نجم - نابلس

24- ولاء خالد فوزي طنجه - طولكرم

25- مريم خالد عبد المجيد عرفات - نابلس

26- أسيل منير إبراهيم الطيطي - نابلس

27- أزهار ثائر بكر عساف - القدس

28- رغد نشأت صلاح الفني - طولكرم

29- فاطمه نعمان علي بدر - القدس

30- روضه موسى عبد القادر ابو عجمية - بيت لحم

31- سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه - نابلس

32- فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين - بيت لحم

33- سميرة عبد الحرباوي - القدس

34- سماح بلال عبد الرحمن صوف - قلقيلية

35- فاطمه بكر موسى ابو شلال - نابلس

36- حنان صالح عبد الله البرغوثي - رام الله

37- فاطمة نصر محمد عمارنه - جنين

38- زينه رائد عبدو - القدس

39- نور محمد حافظ الطاهر - نابلس

المصدر / فلسطين أون لاين