العفو الدولية: تصدر حزب متطرف لانتخابات هولندا "خسارة لحقوق الإنسان"

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن فوز حزب الحرية اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية الهولندية بأنه "خسارة لحقوق الإنسان".

وقالت المنظمة في بيان عبر منصة إكس، مساء الخميس: "بالأمس خسرت حقوق الإنسان، فاز حزب عنصري في الانتخابات الهولندية، حزب يستبعد شريحة معينة من السكان من خلال وصفها بأنها أقل شأنا".

وأضافت المنظمة أن البيان الانتخابي لـ"حزب الحرية" يقوض سيادة القانون والدستور، مشيرة إلى مناهضة الحزب للمهاجرين.

منظومة حقوق الإنسان

وشددت المنظمة في بيانها على ضرورة مواصلة النضال من أجل منظومة حقوق إنسان دائمة للجميع.

وفاز الحزب اليميني المتطرف المناهض للإسلام، بزعامة خيرت فيلدرز، بالانتخابات التشريعية في هولندا.

وقال فيلدرز في كلمة أمام أنصاره عقب صدور النتائج الأولية الأربعاء: "لم يعد من الممكن تجاهل النتائج وسوف نحكم البلاد".

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الهولندية أمس الخميس، تصدر "حزب الحرية" اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز للانتخابات إثر حصوله على 37 مقعدا في البرلمان.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي تنافس فيها 1126 مرشحا و26 حزبا على 150 مقعدا، 78.2 بالمئة.

المصدر / وكالات