فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة في غور الأردن

دعوات لأداء صلاة الجمعة في "الأقصى" تحديًا لتضييقات الاحتلال

العفو الدولية: تصدر حزب متطرف لانتخابات هولندا "خسارة لحقوق الإنسان"

الاحتلال يواصل حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة المحتلة

وزير الأوقاف الأردني يُعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين

بدء سريان أول اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة في غزة

الاحتلال يهدم منزل الشهيد المقاوم كامل أبو بكر في جنين

مستوطنات غلاف غزة.. سلة غذاء الاحتلال تبحث عن سكان

سيارات إسعاف تنقل جرحى تدخل من غزة إلى مصر

آلاف المواطنين يعودون إلى منازلهم مع بدء سريان الهدنة

وزير الأوقاف الأردني يُعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين

24 نوفمبر 2023 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
...
وزير الأوقاف الأردني

دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء الأردن، لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في فلسطين المحتلة.

جاء ذلك، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف، مساء أمس الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.

وارتقى أكثر من 14,800 فلسطيني بينهم 6150 طفلا و4 آلاف سيدة، وفق آخر حصيلة أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

دخول الهدنة حيز التنفيذ

وقبيل دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ، شنت قوات الاحتلال قصفا على أنحاء عدة في القطاع، استشهد على إثرها العشرات من المواطنين الفلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في القطاع وتعمدت إطلاق الرصاص على سيدة ما أدى إلى استشهادها وإصابة 3 آخرين، فيما أقدمت على اعتقال 3 فلسطينيين من داخل المستشفى.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الأردن #شهداء غزة #وزير الأوقاف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة