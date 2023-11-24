وزير الأوقاف الأردني يُعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين

دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء الأردن، لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في فلسطين المحتلة.

جاء ذلك، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف، مساء أمس الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.

وارتقى أكثر من 14,800 فلسطيني بينهم 6150 طفلا و4 آلاف سيدة، وفق آخر حصيلة أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

دخول الهدنة حيز التنفيذ

وقبيل دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ، شنت قوات الاحتلال قصفا على أنحاء عدة في القطاع، استشهد على إثرها العشرات من المواطنين الفلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في القطاع وتعمدت إطلاق الرصاص على سيدة ما أدى إلى استشهادها وإصابة 3 آخرين، فيما أقدمت على اعتقال 3 فلسطينيين من داخل المستشفى.

المصدر / فلسطين أون لاين