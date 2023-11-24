سيارات إسعاف تنقل جرحى تدخل من غزة إلى مصر

دخلت صباح الجمعة، بأن 12 سيارة إسعاف حملت على متنها 16 جريحا فلسطينيا و14 مرافقا غادرت قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية قد أعلنت أنه تم إبلاغها أمس الخميس من قبل الجهات المصرية ببدء عودة العالقين الغزيين من الجانب المصري بدءا من الجمعة.

شاحنات الوقود

وفي السياق، بدأت شاحنات الوقود بالدخول عبر معبر رفح إلى قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع.

ودخلت إلى القطاع كميات من غاز الطهي عبر معبر رفح للمرة الأولى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد أسابيع من الحصار والمنع.

إلى ذلك، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات تضمنت رسالة تحذيرية لسكان قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين