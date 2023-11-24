مواطنون يطلقون دعوات للعودة إلى مدينة غزة وشمالها

غزة/ محمد أبو شحمة:

أطلق مواطنون في جنوب قطاع غزة دعوات للعودة الجماعية إلى مدينة غزة وشمال القطاع اليوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرًا مع دخول الهدنة يومها الأول، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ودعا المواطنون الذين أطلقوا الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الاكثران بتهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الراغبين العودة إلى منازلهم بمدينة غزة وشمال القطاع.

ودخلت الهدنة الإنسانية بين كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، على أن تستمر لمدة 4 أيام.

رغم أنف المحتل

وكتبت الصحفية والناشطة روان الكثري عبر حسابها في موقع "فيسبوك": "يا شباب يا صبايا يا عالم كل الناس اللي نزحت قاومنا بصبر وبقوة وبقدرة اعطانا ياها الله اذا نجحنا في العودة رغما عن أنف المحتل ستنتهي الحرب".

وطالبت الكثري المواطنين إلى العودة إلى منازلهم وأراضيهم حتى ولو كانت ركام.

كذلك، أكد المواطن أحمد العرعير أن عدد كبير من العائلات الفلسطينية النازحة في جنوب القطاع تعلن العودة إلى مدينة غزة، اليوم الساعة 1 بعد صلاة الجمعة.

وقال العرعير في حديثه لـ"فلسطين": "لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بتمرير مخططاته بتهجر سكان شمال قطاع غزة والمدينة وسنعود إلى بيوتنا حتى لو استشهدنا على الطريق".

وأوضح أن عائلته تستعد للعودة بشكل جماعي مع المواطنين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال وتفقد منازلهم ومعرفة ما حدث لها طيلة أيام حرب الاحتلال على القطاع.

كذلك أكد النازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبها محمد أبو عودة أنه يستعد للعودة إلى الشمال مع بدء دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وقال أبو عودة في حديثه لـ"فلسطين": "الاحتلال أطلق تحذيرات تطالب الناس بعدم العودة ولكن لن نستجيب لهم وسنقوم بالعودة بشكل جماعي اليوم الساعة الواحدة".

وشدد أبو عودة على أن الناس لن تسمح للاحتلال بالتحكم بمصيرهم وسيعودون إلى منازلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين