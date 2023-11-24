الاحتلال يقتحم المستشفى الإندونيسي شمال غزة

اقتحم جيش الاحتلال فجر اليوم الجمعة المستشفى الإندونيسي في غزة، وذلك قبيل ساعات من هدنة مرتقبة في القطاع.

أفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش أن جيش الاحتلال قتل امرأة وأصاب 3 أشخاص واعتقل 3 آخرين خلال اقتحامه للمستشفى الذي شهد قصفا وحصارا إسرائيليين خلال الأيام الماضية.

وذكر أن قصفا إسرائيليا استهدف بوابات ومولدات كهرباء المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة مما أدى إلى اشتعال مولد كهربائي بالمستشفى.

وكانت وزارة الصحة في غزة أشارت إلى أن القصف طال أيضا مباني أخرى في المستشفى على الرغم من أن 250 شخصا ما زالوا داخل المستشفى الإندونيسي، بعد طرد جيش الاحتلال مئات المرضى منه خلال اليومين الماضيين.

المصدر / فلسطين أون لاين