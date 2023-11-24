فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فاتورة الاحتلال من حرب غزة قد تصل 48 مليار دولار

مواطنون يطلقون دعوات للعودة إلى مدينة غزة وشمالها

بدء سريان أول اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة في غزة

الاحتلال يقتحم المستشفى الإندونيسي شمال غزة

حماس: مجزرة مدرسة أبو حسين دليل على فاشية الاحتلال

حزب الله يعلن قتل 4 جنود إسرائيليين بـ"صواريخ موجهة"

السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر

الصحة بغزة توقف التنسيق مع الصحة العالمية في إخلاء الجرحى والأطباء

"الهيئة 302" تطالب "أونروا" باستئناف عملها في شمال غزة

استشهاد طفل فلسطيني جنوب نابلس

الاحتلال يقتحم المستشفى الإندونيسي شمال غزة

24 نوفمبر 2023 . الساعة 08:04 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يقتحم المستشفى الإندونيسي شمال غزة

اقتحم جيش الاحتلال فجر اليوم الجمعة المستشفى الإندونيسي في غزة، وذلك قبيل ساعات من هدنة مرتقبة في القطاع.

أفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش أن جيش الاحتلال قتل امرأة وأصاب 3 أشخاص واعتقل 3 آخرين خلال اقتحامه للمستشفى الذي شهد قصفا وحصارا إسرائيليين خلال الأيام الماضية.

وذكر أن قصفا إسرائيليا استهدف بوابات ومولدات كهرباء المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة مما أدى إلى اشتعال مولد كهربائي بالمستشفى.

وكانت وزارة الصحة في غزة أشارت إلى أن القصف طال أيضا مباني أخرى في المستشفى على الرغم من أن 250 شخصا ما زالوا داخل المستشفى الإندونيسي، بعد طرد جيش الاحتلال مئات المرضى منه خلال اليومين الماضيين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الاحتلال يصادق على خطتين للاستيطان #الاحتلال يقتحم بلاطة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة