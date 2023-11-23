حزب الله يعلن قتل 4 جنود إسرائيليين بـ"صواريخ موجهة"

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس قتل أربعة جنود من قوة إسرائيلية بعد استهدافهم في منزل بمستوطنة المنارة عند الحدود الجنوبية للبنان قبالة بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد.

وقال الحزب في بيان، إنه "بعد رصد دقيق لدخول 4 جنود من قوة إسرائيلية إلى منزل في مستعمرة المنارة، قام مجاهدو المقاومة باستهدافهم بصواريخ موجهة مركزة وخاصة، مما أدى إلى مقتلهم جميعا وتدمير المنزل فوق رؤوسهم".

كما أفاد الحزب في عدة بيانات باستهداف عناصره مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضهيرة وبركة ريشا بـ"الصواريخ الموجهة" إضافة إلى استهداف تجمع مشاة لجيش الاحتلال في موقع جل العلام بـ"الأسلحة المناسبة"، فضلا عن استهداف موقعي حدب البستان والمطلة ودبابة في مستوطنة سعسع، مشيرا إلى ايقاع إصابات.

وأعلن الحزب كذلك إطلاق رشقة صاروخية ضمت 48 صاروخا على قاعدة عسكرية في عمق مدينة صفد ورشقة صواريخ أخرى على موقع بركة ريشا.

المصدر / فلسطين أون لاين