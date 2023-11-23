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السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر

23 نوفمبر 2023 . الساعة 21:58 بتوقيت القدس
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر لن يتم قبوله أو السماح به.

وقال السيسي، في كلمته خلال احتفالية "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين" والتي عقدت بإستاد القاهرة بمشاركة عشرات الآلاف، "لا يستطيع أحد أن يزايد علينا، وعندما نقول نرفض التهجير القسري للفلسطينيين، لا أحد يقدر يقول إن مصر ليس لها مواقف إيجابية وإنسانية، لكن الأمر فيما يخص أهالي غزة فالأمر مختلف، حتى تظل أرضهم موجودة وباقية لهم".

وتابع قائلا "غزة إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى، لذلك نقول إن التهجير بالنسبة لمصر خط أحمر، لن نقبل به أو نسمح به".

ونوه بأن مصر كثفت اتصالاتها الدولية، مع القادة والمسئولين الإقليميين والدوليين، وأكدت للجميع الموقف المصري الرافض والحاسم، لمخططات تهجير الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة، أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، حفاظا على عدم تصفية القضية، والإضرار بالأمن القومي للدولتين.

ولفت الرئيس المصري إلى استمرار فتح معبر رفح البري، لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، واستقبال الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أن المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى قطاع غزة بلغت حوالي 12 ألف طن نقلتهم 1300 شاحنة، منهم 8400 طن قدمتها الدولة المصرية.

المصدر / وكالات
#غزة #سكان مصر #تهريب في مطار القاهرة

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