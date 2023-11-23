"الهيئة 302" تطالب "أونروا" باستئناف عملها في شمال غزة

دعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" (حقوقية مستقلة مقرها لبنان)، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى "العودة الفورية إلى استئناف عملها في شمال القطاع المحتل والمحاصر والإشراف على توزيع المساعدات للمحتاجين من اللاجئين والمواطنين الفلسطينيين".

وجاءت دعوة الهيئة، بعد الإعلان عن بدء سريان اتفاقية الهدنة الإنسانية بين "حماس" والاحتلال، اعتبارا من السابعة صباح غد الجمعة، والسماح بدخول المئات من شاحنات المساعدات خلال أيام الهدنة الأربعة.

وقالت "الهيئة 302" في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه "لا يزال ما يقارب من 650 ألف فلسطيني في شمال القطاع غالبيتهم اتخذوا مدارس أونروا مكاناً للإيواء، في أمس الحاجة إلى كافة المساعدات من الدواء والماء والغذاء والملابس والفرش والبطانيات والوقود وجميع مقومات العيش".

المصدر / فلسطين أون لاين