أبو عبيدة: خسائر الاحتلال لم تبدأ بعد

أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة استهداف "335 آلية (صهيونية) منذ بدء العدوان على قطاع غزة، و33 آلية (صهيونية) في آخر 72 ساعة".

وقال أبو عبيدة في تسجيل مصور، بثته قناة /الجزيرة /الفضائية، مساء اليوم الخميس، إن "أحد مجاهدي (القسام) هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى".

وأشار إلى أن "مجاهدي (القسام) نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو، واستهدفوا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد"

وأكّد أنه وفي في اليوم الـ48 من معركة "طوفان الأقصى" يواصل "مجاهدوا (القسام) تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم، ويتمترسون في مواقعهم وعقدهم القتالية والعدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية".

وحيّا أبو عبيدة "شعبنا في الضفة الغربية وقوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو، داعيا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة".

وقال "ندعو إخواننا في الأردن خاصة إلى "تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم".

ونوّه إلى أن "ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا".

المصدر / فلسطين أون لاين