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قـطـر: الهدنة الإنسانية تدخل حيز التنفيذ غدًا الجمعة

23 نوفمبر 2023 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
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قـطـر: الهدنة الإنسانية تدخل حيز التنفيذ غدًا الجمعة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الخميس، أن اتفاق الهدنة الإنسانية بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ يوم غدٍ الجمعة الساعة الـ 07:00 صباحًا بالتوقيت المحلي لغزة.

وقال المتحدث باسم "الخارجية القطرية": "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء، وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم". مبينًا: "الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال".

وأضاف: "سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن (أسرى الاحتلال لدى المقاومة في غزة) مقسمين على 4 أيام". مؤكدًا: "في أيام الهدنة الأربعة سيتم جمع المعلومات عن بقية الرهائن".

وأشار إلى أن "الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءا كاملا من عملية تحرير الرهائن".

وعبّرت "الخارجية القطرية" عن أملها "بأن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم"، متابعة: "نتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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