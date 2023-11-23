14854 شهيدا بينهم 6150 طفلا و4000 امرأة منذ بدء العدوان على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلا و4000 امرأة، “وهذا يعني أن قرابة 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء”.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 36 ألفا أكثر من ثلثيهم أطفال ونساء

وقال إنه “لليوم الثامن والأربعين على التوالي تتواصل الحرب الوحشية النازية الإسرائيلية على قطاع غزة، وتتواصل الحرب على المستشفيات، وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد الصابر وعلى المنازل الآمنة.

وأردف “في ظل هذه الحرب الوحشية فإننا نود الإشارة إلى مجموعة من الإحصائيات المهمة، بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” أكثر من (1,400) مجزرة، وبلغ عدد المفقودين قرابة (7,000) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من (4,700) طفلٍ وامرأة”.

وأكد أنه “بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (207) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد (26) من طواقم الدفاع المدني، واستشهد (65) صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية”.

فيما زاد عدد الإصابات عن (36,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

المصدر / وكالات