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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

22 نوفمبر 2023 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

أعلنت مصادر طبية في مستشفى رفيديا الحكومي، مساء الأربعاء، استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بورين جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في تصريح صحفي، إن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة "خطيرة جدًا" لطفل في الـ 16 من عمره خلال المواجهات مع جيش الاحتلال في قرية بورين جنوبي نابلس.

وأشار "الهلال الأحمر" إلى أن طواقمه أجرت عمل إنعاش قلب ورئتين للطفل، بعد إصابته بالرصاص الحي بمنطقة الظهر، خلال نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي غربي مدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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