البرغوثي: اتفاق وقف إطلاق النار كسر المحرمات الإسرائيلية

أكد الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" (فصيل فلسطيني) مصطفى البرغوثي إن "اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة كسر محرمات حكومة الاحتلال التي كانت ترفض أي وقف لإطلاق النار وترفض مبدأ تبادل الأسرى".

وقال البرغوثي في حديثه لوكالة "قدس برس" إن "الاتفاق يفتح الباب لوقف العدوان الوحشي على أبناء شعبنا بالكامل، ولم يكن الاتفاق ليتحقق لولا الصمود البطولي لشعبنا ومناضليه البواسل في قطاع غزة والذي كسر بصموده مخطط الترحيل القسري والتطهير العرقي".

وحذر البرغوثي من "ألاعيب حكومة الاحتلال لتخريب الاتفاق ومن تصعيد جرائمها خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة".

كما طالب "الوسطاء بالضغط الفوري على حكام إسرائيل للجم هجمات الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة في الضفة الغربية بما فيها القدس ووقف حملات الاعتقالات الواسعة التي تنفذها".

المصدر / وكالات