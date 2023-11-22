"حزب الله" و"حماس" يبحثان الأوضاع على جبهات المقاومة

بحث أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، مع مسؤول العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس"، خليل الحية، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة "والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة".

جاء ذلك في لقاء جمعهما في لبنان، بحضور المسؤول في الحركة أسامة ‏حمدان، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وشهد اللقاء استعراض الأحداث الأخيرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، و"تقييم المواقف والتطورات ‏والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة، وخصوصا في قطاع غزة".

وأكد الطرفان "أهمية ‏مواصلة العمل والتنسيق الدائم، مع الثبات والصمود، من أجل تحقيق الانتصار الموعود"، بحسب المصدر ذاته.

المصدر / فلسطين أون لاين