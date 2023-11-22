مقبرة جماعية في خان يونس لدفن 111 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء دفن جثامين عشرات الشهداء في مقبرة جماعية غرب خانيونس، بعدما أحضرتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مجمع الشفاء الطبي ومسشتفى بين حانون في غزة وشمالها.

وقالت وزارة الصحة: إن هؤلاء الشهداء سبق أن احتجز الاحتلال جثامينهم من مجمع الشفاء الطبي وعددهم 83 شهيدا، إضافة إلى مجموعة من الشهداء أحضروا من مستشفى بيت حانون.

وأكد مصدر في وزارة الصحة لوكالة سند للأنباء: أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أحضرت اليوم 111 جثمانا لشهداء من مجمع الشفاء ومستشفى بيت حانون، وتقرر دفنهم بإشراف من وزارة الأوقاف بقبر جماعي في منطقة المقابر بالحي النمساوي؛ لتعذر دفنهم في غزة.

وحفر قبر كبير وضعت به جثامين الشهداء التي أحضرت من مجمع الشفاء الطبي، إلى جانب مجموعة أخرى من جثامين الشهداء أحضرت من مستشفى بيت حانون.

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب والأحمر ومنظمة الصحة العالمية، عملت على نقل وإخلاء جثامين شهداء وجرحى من غزة وشمالها إلى جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين