فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نشطاء داعمون لـ(إسرائيل) يناقشون "اغتيال" رشيدة طليب

حماس تعلن التوصل لاتفاق "هدنة إنسانية" في غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة

حزب الله يستهدف فريق الدعم ‏اللوجستي الإسرائيلي في موقع بياض بليدا

14 ألف شهيد وأكثر من 6 آلاف مفقود منذ بدء العدوان على غزة

الاحتلال ينشر أسماء 300 أسير طفل وامرأة للاعتراض على إطلاق سراحهم

قطر تعلن نجاح الوساطة واتفاق هدنة إنسانية في غزة

القسام ينعى القائد خليل خراز من مخيم الرشيدية بلبنان

شهداء وجرحى بغارات أميركية على موقعين عسكريين بالعراق

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة في لواء غولاني بغزة

أحضروا من غزة وشمالها

مقبرة جماعية في خان يونس لدفن 111 شهيدًا

22 نوفمبر 2023 . الساعة 14:51 بتوقيت القدس
...
مقبرة جماعية في خان يونس لدفن 111 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء دفن جثامين عشرات الشهداء في مقبرة جماعية غرب خانيونس، بعدما أحضرتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مجمع الشفاء الطبي ومسشتفى بين حانون في غزة وشمالها.

وقالت وزارة الصحة: إن هؤلاء الشهداء سبق أن احتجز الاحتلال جثامينهم من مجمع الشفاء الطبي وعددهم 83 شهيدا، إضافة إلى مجموعة من الشهداء أحضروا من مستشفى بيت حانون.

وأكد مصدر في وزارة الصحة لوكالة سند للأنباء: أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أحضرت اليوم 111 جثمانا لشهداء من مجمع الشفاء ومستشفى بيت حانون، وتقرر دفنهم بإشراف من وزارة الأوقاف بقبر جماعي في منطقة المقابر بالحي النمساوي؛ لتعذر دفنهم في غزة.

وحفر قبر كبير وضعت به جثامين الشهداء التي أحضرت من مجمع الشفاء الطبي، إلى جانب مجموعة أخرى من جثامين الشهداء أحضرت من مستشفى بيت حانون.

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب والأحمر ومنظمة الصحة العالمية، عملت على نقل وإخلاء جثامين شهداء وجرحى من غزة وشمالها إلى جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #بداية خانيونس #مقبرة باب الأسباط

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة