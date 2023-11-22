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نشطاء داعمون لـ(إسرائيل) يناقشون "اغتيال" رشيدة طليب

22 نوفمبر 2023 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
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رشيدة طليب

ناقش نشطاء داعمون لـ"إسرائيل" على منصة /إكس/، "سبل قتل" رشيدة طليب، النائبة فلسطينية الأصل في مجلس النواب الأمريكي، خلال زيارتها إلى ولاية أريزونا، الأسبوع الماضي.

ونشر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية  (CAIR)، مساء أمس الثلاثاء، تسجيلات صوتية للنشطاء داعمي "إسرائيل"، خلال مناقشتهم احتمالات استهداف طليب خلال زيارتها أريزونا.

وفي بيان صادر عنه، قال إدوارد أحمد ميشيل، نائب المدير الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن "نشطاء داعمين لإسرائيل ناقشوا فيما بينهم على منصة إكس، سبل التحرش بطليب ومضايقتها بل وحتى قتلها خلال زيارتها أريزونا".

وأضاف أن هذا المشهد يعدّ "أحدث دليل على تصاعد الإسلاموفوبيا وكراهية فلسطين في الولايات المتحدة، وخروجها من السيطرة".

وكانت طليب وصلت الأسبوع الماضي ولاية أريزونا، لزيارة جامعتها والمشاركة في فعالية سنوية لجمع التبرعات لصالح فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في الولاية نفسها.

وإثر ما حدث، ألغت جامعة أريزونا مشاركة طليب في الفعالية المذكورة، فيما ألغى الفندق عقد استضافته للفعالية، ما دفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أريزونا لإقامتها في مكان آخر.

يأتي ذلك بعد مصادقة مجلس النواب الأمريكي، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على مشروع قرار يوجه اللوم للنائبة طليب، بسبب إدانتها سياسات الرئيس جو بايدن و"إسرائيل" حول غزة.

المصدر / وكالات
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