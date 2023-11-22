حماس تعلن التوصل لاتفاق "هدنة إنسانية" في غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية "وقف إطلاق نار مؤقت" للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يستمر أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية، تتخلله صفقة تبادل أسرى ومحتجزين.

وقالت حركة "حماس" في بيان صحفي، إن اتفاق وقف إطلاق النار سيشمل الطرفين، ويتضمن وقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في مناطق قطاع غزة كافة.

ويقضي الاتفاق بإطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن (19 عاماً)، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال دون السن نفسه، من سجون الاحتلال.

وأشارت الحركة إلى أن من ضمن بنود الاتفاق تكثيف إدخال الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، وضمان حرية حركة الناس وعدم التعرض لهم خاصة على شارع صلاح الدين، بحيث يمكن التنقل من شمال القطاع إلى جنوبه.

وشملت البنود وقف حركة الطيران في جنوب القطاع على مدار أيام التهدئة الأربعة، ووقف حركة الطيران في الشمال 6 ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الرابعة مساءً.

ونبهت "حماس" إلى أن بنود الاتفاق "صيغت وفق الرؤية التي تهدف إلى خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة العدوان".

وشددت الحركة أن كتائب القسام وسائر فصائل المقاومة، ستبقى الدرع الواقي والمدافع عن الشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال والعدوان.

وتعهدت "حماس" "بالوفاء لدماء وتضحية وصبر ورباط وتطلعات الفلسطينيين في التحرير والحرية واستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وكانت دولة قطر‫ أعلنت في وقت سابق اليوم نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الاعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

المصدر / فلسطين أون لاين