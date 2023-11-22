الاحتلال ينشر أسماء 300 أسير طفل وامرأة للاعتراض على إطلاق سراحهم

نشرت حكومة الاحتلال صباح اليوم الأربعاء أسماء 300 أسير فلسطيني من الأطفال والسيدات، وذلك لإعطاء مهلة للاعتراض عليها أمام محاكم الاحتلال، قبيل 48 ساعة من الإفراج عنهم بموجب اتفاق الهدنة المبرم بين الاحتلال والمقاومة بوساطة قطرية، ومشاركة مصرية أمريكية.

ورغم أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء، إلا أنه يتوقع أن يتطور إلى إطلاق سراح المزيد، وهذا ما يفسر نشر الاحتلال ضعف الرقم المتفق عليه من الأسرى، حيث سيتم اختيار 150 اسير من القائمة المنشورة.

وأعلنت قطر نجاح الوساطة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، تشمل صفقة تبادل أسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين