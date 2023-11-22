القسام ينعى القائد خليل خراز من مخيم الرشيدية بلبنان

نعت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، القائد القسامي المجاهد: خليل حامد خرازِ "أبوخالد" من مخيم الرشيدية، الذي اغتالته دولة الاحتلال على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني، يوم أمس الثلاثاء.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، وصل " " اليوم الأربعاء، إن الشهيد القائد خليل "أبوخالد" عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج وكانت له بصمته الجهادية في الميدان وكان شهيدنا شجاعا مقداما، نذر نفسه في سبيل الله، حاضرا في كافة ميادين الجهاد على مدى عدة عقود.

وكانت قوات الاحتلال قصفت أمس سيارة في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد أربعة من بينهم القائد خراز.

المصدر / فلسطين أون لاين