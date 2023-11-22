فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

14 ألف شهيد وأكثر من 6 آلاف مفقود منذ بدء العدوان على غزة

القسام ينعى القائد خليل خراز من مخيم الرشيدية بلبنان

شهداء وجرحى بغارات أميركية على موقعين عسكريين بالعراق

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة في لواء غولاني بغزة

قطر تعلن نجاح الوساطة واتفاق هدنة إنسانية في غزة

5 شهداء في طولكرم بقصف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال

حكومة الاحتلال تصادق على صفقة تبادل أسرى مع حماس

تظاهرة رياضية في الكويت دعماً لغزة

"الفايننشال تايمز" تتوقع اتساع العجز المالي لدى الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي خلال ساعات

شهداء وجرحى بغارات أميركية على موقعين عسكريين بالعراق

22 نوفمبر 2023 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

استشهد خمسة عناصر على الأقل من مجموعة عسكرية فجر اليوم الأربعاء، في ضربات أميركية استهدفت موقعين جنوب العاصمة العراقية بغداد على ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر أمني حكومي طالبا عدم الكشف عن اسمه بـ "مقتل خمسة من عناصر حزب الله بقصف جوي في منطقة جرف الصخر".

وأكد مسؤول في الحشد الشعبي الحصيلة نفسها، فيما خلف القصف إصابات بصفوف القوات المسلحة الموالية لإيران.

قواعد أمريكية

وأعلن الجيش الأميركي أنه استهدف منشأتين في العراق ردًا على الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأميركية في كل من سورية والعراق خلال الأسابيع الماضية.

وقال الجيش الأميركي في بيان إن الغارة التي شنها في ساعات متأخرة من الليل استهدفت منشأتين في العراق وإن الضربات "كانت ردا مباشرا على الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من إيران".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#العراق #شهداء #جرحى #موقع عسكري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة