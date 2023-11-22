5 شهداء في طولكرم بقصف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال

استشهد 5 مواطنين فجر اليوم الأربعاء بقصف طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا وتجمعات في مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

كما استشهد فلسطيني سادس وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في بلدة عزون شرقي قلقيلية. بينما تواصل قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قسم الطوارئ بمستشفى ثابت الحكومي في طولكرم، واعتقلت أحد المصابين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن جيش الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى داخل مخيم طولكرم وهناك بلاغ عن وجود شهداء نتيجة قصف داخل المخيم.

تفتيش إسعاف واعتقال مصاب

وتناقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتفتيش جيش الاحتلال الإٍسرائيلي مركبات إسعاف واعتقال مصاب على الأقل.

وفي مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية اعتقل خلالها عددا من المواطنين، اندلعت على إثرها مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم شمال الضفة، وليلة أمس نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتداءات واعتقالات لدى اقتحامها مدنا وبلدات عديدة بالضفة.

ومنذ أسابيع ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات واسعة بالضفة الغربية، في ظل وضع متوتر ومواجهات ميدانية، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخلال هذه الفترة، استشهد برصاص الاحتلال أكثر من 200 من أبناء الضفة، إضافة إلى إصابة نحو 2800.

المصدر / فلسطين أون لاين