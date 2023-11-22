حكومة الاحتلال تصادق على صفقة تبادل أسرى مع حماس

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، على إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، تشمل إطلاق 50 من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وجاءت المصادقة بأغلبية ساحقة، إذ صوّت 3 أعضاء هم وزراء "عوتسما يهوديت"، الذي يترأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضدّ القرار.

موقف بتسلئيل سموتريتش

وفيما كان حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يترأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن أنه يعارض الصفقة، صوّت في النهاية لصالح إبرامها.

وأسفرت الحرب والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين، عن استشهاد أكثر من 14128 شهيدا، بينهم أكثر من 5840 طفلا و3920 امرأة، فيما ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة، بحسب معطيات رسمية صدرت عن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، ووزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين