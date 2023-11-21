تظاهرة رياضية في الكويت دعماً لغزة

شهد ملعب جابر الدولي في الكويت، مساء الثلاثاء، حضوراً جماهيرياً لافتاً، لتشجيع المنتخب الفلسطيني أمام نظيره الأسترالي

وتوافدت الجماهير الكويتية والفلسطينية والعربية إلى ملعب المباراة دعماً للمنتخب الفلسطيني بهتافات مناصرة للقضية الفلسطينية ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

ولوحت الجماهير بالأعلام والكوفيات الفلسطينية عند الدقيقة السابعة من المباراة في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهتفت "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" تضامناً مع أهل غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي من أكثر من 46 يوما.

كما عبرت الجماهير في الدقيقة الثالثة عشرة من المباراة بالوقوف والاستدارة احتجاجاً على استشهاد 13 ألف فلسطيني في غزة، وفي الدقيقة 75 قام الجماهير بضم أيديهم ورفعها تعبيرا عن تقييد اليدين احتجاجا على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ 75 سنة.

واحتضت الكويت المباراة بدلا من الأراضي الفلسطينية بسبب الأحداث الجارية في غزة.

المصدر / وكالات