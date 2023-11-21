الحية: لا زلنا ننتظر رد الاحتلال على اتفاق الهدنة الإنسانية

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، خليل الحية، إن الحركة لا تزال تنتظر رد الاحتلال الإسرائيلي بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وأضاف "الحية" المؤتمر الصحفي الذي تعقده "حماس" في العاصمة اللبنانية بيروت مواكبةً لتطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة: "لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين، والذين يبذلون جهودا مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق.

وتابع الحية ردًا على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بتفاصيل صفقة تبادل الأسرى، أن حماس تؤجل الحديث عن تفاصيلها حاليًا؛ مفسرًا ذلك بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يعط ردّه النهائي بعد عليها، إلا أنه وضح بأن الصفقة تتمحور عن أسير واحد لدى المقاومة بثلاثة أسرى لدى الاحتلال.

وأردف: "في اليوم السَّادس والأربعين من العدوان الصهيوني وحرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال النازي على شعبنا، لم يحقّق العدو الصهيوني أيّ إنجاز على الأرض أمام بسالة مقاومتنا وصمود شعبنا، سوى ارتكابه مزيداً من جرائم الحرب والمجازر المروّعة بحق أهلنا في قطاع غزّة".

وأشار إلى أن "كتائب القسام" وقوى المقاومة تواصل التصدّي البطولي بكل قوَّة وثبات لجيش الاحتلال وتوغل آلياته في أرض غزَّة، مضيفًا: "مقاتلو القسَّام والمقاومة الفلسطينية البطلة يخرجون من بين الأنقاض، ومن خلف خطوط العدو، ومن نقطة صفر، ومن حيث لا يحتسب، ويثخنون في جنود العدو وضباطه".

وأكد القيادي بحركة حماس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه لن يستطيعوا تحقيق أي من أهدافهم، ولم ولن يستطيعوا تحقيق أي إنجاز عسكري، فهم يجيدون القتل ولا يجيدون القتال.

وأدان الحيّة، استهداف الاحتلال للصحفيَّيْن في قناة الميادين، واللذين استشهدا في قصف صهيوني غادر على جنوب لبنان، في جريمة بشعة تنضم لمسلسل جرائم الاحتلال التي ارتقى فيها نحو 65 صحفياً شهيداً معظمهم في قطاع غزة منذ بدء العدوان، مؤكدًا على أن سياسة قتل الصحفيين واستهدافهم، لن تُفلح في إخفاء حقيقة هذا الاحتلال النازي وجرائمه المتواصلة، حسب تعبيره.

وفي تعقيبه على استهداف الاحتلال للمستشفيات، قال الحية: "أخرج الاحتلال 25 مشفى عن الخدمة في مدينة غزَّة وشمال القطاع بقوة السّلاح، والتدمير المباشر بالطائرات وسلاح المدفعية كما حصل مع مجمَّع الشفاء الطبي، وكما يحصل حالياً في الحصار الوحشي والقصف الهمجي للمشفى الإندونيسي الذي يضمّ 400 جريح و2000 نازح و200 طبيب وفني؛ المستشفى الإندونيسي هو آخر مؤسسة عاملة في شمال القطاع مع مشفى كمال عدوان".

وجدد الحية تأكيده على أنَه لم يتم استخدام أيّ مشفى لأغراض عسكرية أو أعمال قيادية، لا في مجمَّع الشفاء الطبي، ولا في غيره المراكز الصحيّة التي تؤدّي دورها الإنساني المشهود.

وبيّن أن بقاء مئات الآلاف من المواطنين في مدينة غزة وشمال القطاع، رغم التدمير وجرائم الاحتلال المتواصلة يؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه بتهجيرهم.

وشدد "الحية" على ضرورة أن يبقى معبر رفح مفتوحاً بشكل كامل ودائم، لدخول الوقود والمواد الغذائية والأدوية، ولخروج المرضى للعلاج من أصحاب الحالات الخطيرة.

المصدر / وكالات