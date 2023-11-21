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"القسام" تعلن قصفها "تل أبيب" برشقة صاروخية

21 نوفمبر 2023 . الساعة 21:04 بتوقيت القدس
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"القسام" تعلن قصفها "تل أبيب" برشقة صاروخية

قالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إنها "قصفت (تل أبيب) برشقة صاروخية، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت "القسام"، أنها "قصفت قاعدة (رعيم) العسكرية برشقة صاروخية".

ونشرت "القسام" مشاهد من "التحام مجاهديها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى".

من جهتها قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إن "مقاتليها استهدفوا 3 آليات عسكرية في حيي الشيخ رضوان والنصر بقذائف (تاندوم) وعبوات العمل الفدائي".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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