دعوات حقوقية لطرد "سيندي ماكين" من برنامج الأغذية العالمي

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في جنيف، إلى طرد المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي "سيندي ماكين" بعد مشاركتها في منتدى لجمع التبرعات للجيش الإسرائيلي في خضم ملاحظات سلبية على عمل البرنامج إزاء تفاقم المحنة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مشاركة "سيندي ماكين" وجلوسها في الصف الأمامي في منتدى هاليفاكس للأمن الدولي -الذي انعقد في الفترة من 17 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري- بغرض جمع تبرعات للجيش الإسرائيلي، يشكّل تناقضا صارخا مع حملة التجويع المتعمدة التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 46 يوما.

وأوضح "الأورومتوسطي"، أن "منتدى هاليفاكس للأمن الدولي"، أحد المؤتمرات الأمنية الدولية التي تعقد سنويًا ويستقطب مسؤولين عسكريين وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ودبلوماسيين وباحثين، وقد قرر في دورته لهذا العام منح جائزة إلى شعب إسرائيل وجيشها.

وسبق أن نشر المرصد الأورومتوسطي ملاحظات عن تلكؤ برنامج الأغذية العالمي في مساعدة المدنيين في غزة وتخليه عنهم في وقت قطع الاحتلال الإسرائيلي عن القطاع كافة إمدادات الغذاء والماء وإمدادات الحياة منذ الأيام الأولى للحرب.

وشدد، "الأورومتوسطي" على ضرورة طرد "سيندي ماكين"؛ ردا على انتهاكا الأخلاقي لواجب الحياد، وكخطوة عملية لإنهاء سياسة ازدواجية المعايير التي تتسم بها مواقف المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وفق بيانه.

المصدر / فلسطين أون لاين