اليونيسيف: أطفال غزة يعيشون ظروفا بيئية كارثية

قال المتحدث باسم منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة توبي فليكر إن وضع الأطفال في قطاع غزة مؤسف وكارثي، وأمس الاثنين كان يوما محزنا لهم تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.

وأضاف فليكر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن أطفال غزة لا يحصلون على الحد الأدنى الكافي لهم من مياه الشرب، والعديد من الأمراض تنتشر في صفوفهم بسبب قلة التغذية وعدم توفر مياه نظيفة.

وأوضح أن لدى اليونيسيف 340 ألف طفل في غزة دون سن الخامسة، وهم أكثر من يعانون من سوء التغذية.

وأشار المتحدث إلى أن أكثر من 800 ألف طفل نزحوا من منازلهم، ويعيشون ظروفا بيئية صعبة في مراكز الإيواء المكتظة، وأن المساعدات التي تدخل إلى غزة قليلة جدا، واليونيسيف تُدخل مستلزمات طبية للمستشفيات في جنوب القطاع.

وكررت اليونيسيف دعواتها إلى هدنة إنسانية في غزة لحماية الأطفال ومساعدتهم.

المصدر / وكالات