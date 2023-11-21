ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 62

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 62.

وقال المكتب في بيان: "استشهاد الصحفيتين آلاء الحسنات، وآيات خضورة في قصف إسرائيلي الاثنين يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 62 منذ بداية العدوان (الإسرائيلي)".

ونشر المكتب الإعلامي صور وأسماء الصحفيين الشهداء، بينهم 6 صحفيات.

ومنذ 46 يومًا يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

المصدر / فلسطين أون لاين