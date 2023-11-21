استشهاد 3 أطباء في قصف إسرائيلي على مستشفى العودة في غزة

أعلن مسئول طبي فلسطيني الثلاثاء عن استشهاد ثلاثة أطباء وإصابة عدد أخر من الطاقم الطبي في قصف إسرائيلي على مستشفى العودة في مدينة غزة.

وذكر مدير مستشفى العودة أحمد مهنا للصحفيين في غزة أن مقر المستشفى تعرض إلى قصف مدفعي إسرائيلي مباشر، ما أدى إلى استشهاد 3 أطباء وإصابة عدد أخر من الطاقم الطبي ومن المرافقين للمرضى.

وأوضح مهنا أن أحد الأطباء الشهداء يعمل لصالح منظمة أطباء بلا حدود.

وذكر أن مستشفى العودة تعطل عن العمل بفعل تكرار العدوان الإسرائيلي ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

في السياق ذاته، قال مدير المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة عاطف الكحلوت إن المستشفى محاصر بالكامل من جيش الاحتلال الإسرائيلي ويتعرض لهجمات جوية ومدفعية متكررة.

ووصف الكحلوت في بيان صحفي الوضع في المستشفى بأنه "لا يطاق"، حيث لا علاج ولا دواء ولا نستطيع تقديم الخدمات للمصابين، مؤكدا عدم استطاعتهم إخراج جثامين الشهداء الموجودة داخل المستشفى منذ يومين".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة إن العشرات استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.

المصدر / فلسطين أون لاين