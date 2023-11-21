استشهاد 9 أشخاص بينهم صحفيان بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان  

استشهد تسعة أشخاص مساء الثلاثاء بينهم صحفيان وعنصر في حزب الله جراء غارات إسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان، بحسب مصادر عسكرية لبنانية.

وقالت المصادر ذاتها إن أربعة أشخاص استشهدوا جراء تعرض سيارة رباعية الدفع كانوا يستقلونها لصاروخ جو/ أرض أطلقته مسيرة إسرائيلية على طريق رئيسي في منطقة الشعيتية غرب جنوب لبنان.

ولم توضح المصادر هوية الشهداء مكتفية بالإشارة إلى أن عناصر من الدفاع المدني عملوا على نقلهم إلى أحد المستشفيات.

وقبل ذلك، قتل استشهد أربعة أشخاص بينهم صحفيان من قناة ((الميادين)) الفضائية بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقالت المصادر إن "الصحفية فرح عمر والمصور ربيع المعماري من قناة الميادين ومدنيا قتلوا جراء غارة إسرائيلية على تجمع للصحفيين في بلدة طيرحرفا غرب جنوب لبنان".

وأضافت المصادر أن "مسيرتين إسرائيليتين كانتا تحلقان في أجواء طيرحرفا وعلى ارتفاع متوسط ولفترة حوالي نصف ساعة تبعها إطلاق صاروخين جو أرض بفارق 20 ثانية لكل صاروخ باتجاه الطاقم الصحفي، مما أدى إلى استشهادهما على الفور.

كما استشهد مدني لبناني كان برفقة الطاقم الصحفي ودمرت معدات الطاقم وتضررت سيارته التي تحمل شارة الصحافة، بحسب المصادر.

ونعت قناة ((الميادين)) في بيان الصحفية فرح عمر والمصور ربيع المعماري.

وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة غسان بن جدو إنهما "استشهدا نتيجة استهداف إسرائيلي غاِدر لجنوبي لبنان"، معتبرا أن "الاحتلال استهدف فريق الميادين بشكل مباشر ومقصود قطعا".

المصدر / وكالات