استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بنابلس

استشهد مواطن، مساء الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في وقت سابق صباح اليوم في مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس.

وأفادت مصادر طبية أن المواطن حسين أبو جعصة (45 عاما) أصيب بجراح حرجة بالبطن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل مخيم بلاطة صباحا.

ونقل أبو جعصة إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاده متأثرا بجراحه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم ونفذت عمليات دهم واعتقال، وتجريف للشوارع وتدمير للبنية التحتية.

ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة استهدف خلالها المقاومون اليات لاحتلال بالعبوات الناسفة محلية الصنع.

وباستشهاد أبو جعصة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية والقدس منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 218 شهيدا وحوالي 2850 جريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين